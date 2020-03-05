YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim

Gaziantep’te su faturalarında gazi, engelli ve şehit aileleri için yüzde 50 indirim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ, dezavantajlı gruplar için özel tarife hazırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ, dezavantajlı gruplar için özel tarife hazırladı. Bu kapsamda GASKİ’ye ait şubelerden yapılacak başvurularla, engelli vatandaşlarla şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirimli uygulanıyor. Ekonomik duruma bakılmaksızın yapılan indirimle gazi, engelli ve şehit ailelerinin yaşamlarında kolaylık sağlanıyor. GASKİ’nin, hazırladığı tarife indiriminden yararlanılabilmesi için; engelli indiriminde, sözleşme sahibinin kendisi ya da birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuk başvuru yapabilir, aileden birisinin yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık raporu olması, mesken aboneliğinin kendi veya eş, anne, baba adına geçmesi ile kullanılan sayacın sadece bir meskene ait olması şartı isteniyor. Şehit indiriminden yararlanılabilmesi içinse sözleşme sahibinin şehidin birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuğu olması gerekiyor şehit kartı ve kullanılan sayacın sadece bir meskende kullanılması şartı koşuluyor.
Gazi indiriminden yararlanmak içinse sözleşme sahibinin gazilik kartı ile mesken aboneliğinin kendi adına olması ve kullanılan sayacın sadece bir meskende şartı aranıyor. Öte yandan gazi vefat etmişse gazi eşleri şartlar doğrultusunda indirimden yararlanabilmesi sağlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.