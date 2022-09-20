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Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

20.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Hacer P. (35) yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki suyun bulunmadığı kanala düştü.

Sürücü Hacer P. ile araçtaki oğlu Yusuf (9) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

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