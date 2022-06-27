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Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

27.06.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "silahlı yağma, adam kaçırma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Haziran'da Oğuzeli ilçesi Güvençli Mahallesinde bir gruba yönelik yapılan "silahlı yağma, adam kaçırma, kasten yaralama ve tehdit" olayına karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerinde gözaltına alınan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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