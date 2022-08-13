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Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

13.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde dün akşam yolda yürüyen S.S. (21), arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla, olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan ekipler, olay yeri yakınlarında şüpheli Ferhat İ'yi (25) yakalayarak jandarmaya teslim etti.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ferhat İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşımında, mağdur ve şüphelinin yabancı uyruklu olmadığını bildirdi.

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Gaziantep taciz

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