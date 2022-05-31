YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü

Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü

31.05.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamiri yapıldığı sırada kamyonun alev almasıyla yaralan işçi hayatını kaybetti.

İlçedeki sanayi sitesinde bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kaynak sırasında kıvılcımların kamyonun yakıt deposuna sıçraması nedeniyle çıkan yangında yaralanan ve ambulansla Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişiden Muhammed Ş. 5 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Muhammed Ş'nin cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İş yeri sahibi Abdulkair G'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçramış, çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, önce Nizip Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralıları daha sonra Gaziantep'teki hastanelere sevk etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izlediTECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldıTFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:06
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:51
Yatsı
21:25
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.