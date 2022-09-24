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Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

24.09.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit edip firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tehdit olayını gerçekleştiren zanlıyı 21 Eylül Çarşamba günü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Tehdit Gaziantep

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