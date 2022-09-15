Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, emniyetin paylaştığı görüntülerde zanlıların adreslerine yapılan operasyon ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.

