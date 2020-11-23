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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK davası başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.11.2020 22:11 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanık hakim karşısına çıkarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde, sabah görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ve HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Mehmet Ruştu Tiryaki ve Fatma Kurtulan katıldı.

Duruşmada, Mahmut Toğrul'un davaya katılma talebi reddedildi.

Tutuklu sanıklar HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, terör faaliyetinde bulunmadığını, iddiaların parti faaliyeti olduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanıklar HDP İlçe Başkanı Mehmet Özkan, DBP Gazintep İl Başkanı Abullah İnce, İlçe Başkanı Selman Tutumlu da hakkındaki suçlamaları reddederek, terör örgütü üyesi olmadıklarını savundu.

Duruşmaya, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların cezaevine götürüldüğü sırada, alkışlayan, bazı izleyici ve tutuksuz sanıklara uyarıda bulundu.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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