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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

04.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde olduğu belirlenen M.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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