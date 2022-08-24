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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı yakalandı

24.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların bulundukları adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Gaziantep terör örgütü

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