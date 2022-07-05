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Gaziantep'te terör örgütüne yardımdan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

05.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütüne yardımdan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü dönemde kente gelerek eylem arayışı içerisinde olduğu iddiasıyla 2018'de yakalanıp tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan M.H.Ö'ye yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen O.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

O.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Gaziantep terör örgütü

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