Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kamerada

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki hırsızlık yöntemi pes dedirtti. O anlar ise vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs trafik uyarı işaret levhasını çalmak isterken vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Güpegündüz hırsızlık yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hırsızlığın, vatandaşların ve öğrencilerin geçiş güzergahında yapılması ve kimsenin tepki göstermemesi de dikkat çekti.

