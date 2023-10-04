YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kamerada

Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kamerada

04.10.2023 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhasını çalmak isteyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep’te trafik uyarı işaret levhası hırsızlığı kamerada

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki hırsızlık yöntemi pes dedirtti. O anlar ise vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs trafik uyarı işaret levhasını çalmak isterken vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Güpegündüz hırsızlık yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hırsızlığın, vatandaşların ve öğrencilerin geçiş güzergahında yapılması ve kimsenin tepki göstermemesi de dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndüSamsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:24
İkindi
15:43
Akşam
18:18
Yatsı
19:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Sifa eczanesi
Islahiye
Oğuzeli eczanesi
Oguzeli
Karanfil eczanesi
Nurdagi
Anka eczanesi
Yavuzeli
Çakirca eczanesi
Nizip
Babacan eczanesi
Araban
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.