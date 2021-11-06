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Gaziantep'te "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi" açılacak

06.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi" açılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarına yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Bu çerçevede hazırlanan serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu'nda 9 Kasım'da yapılacak.

Sergide 1919-1921 yıllarında Antep savunmasının yaşandığı günlerde Türk ve Fransız gazetelerine yansıyan özel haberler, araştırmacılar ve sanatseverlerle buluşturulacak.

Türk basınında Antep halkının verdiği destansı mücadele ile Anadolu'nun bu mücadeleye bakışı ve desteği, Fransız basınında ise haksız işgalin yansımalarının anlatıldığı, tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

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