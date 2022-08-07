YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

07.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 480 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıGaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldıSakarya'da boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon zanlı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:33
Öğle
12:41
İkindi
16:28
Akşam
19:40
Yatsı
21:05
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.