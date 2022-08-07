Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 480 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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