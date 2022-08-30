Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirdi, 18 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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