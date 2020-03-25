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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

35 zanlının yakalandığı operasyonda 192 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Operasyon Uyuşturucu

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