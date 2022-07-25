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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

25.07.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan C.Ç, İ.G. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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