Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan C.Ç, İ.G. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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