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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

17.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 306 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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