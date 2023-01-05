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Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

05.01.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 50 litre kaçak alkol, 38 kaçak cep telefonu, 410 paket kaçak sigara, 2400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 310 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 50 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Gaziantep uyuşturucu kaçakçılık

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