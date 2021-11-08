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Gaziantep'te uzaklaştırma kararı çıktığı gün evine ateş eden kişi tutuklandı

08.11.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uzaklaştırma kararı çıktığı gün evine ateş eden kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, evden uzaklaştırma kararı çıktığı gün evine ve sokağındaki araçlara ateş ettiği belirlenen kişi, tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan ev kadını M.K, eşi A.K'nın (50) kendisini darbettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına müracaat etti.

Gün içerisinde mahkemenin 15 gün evden uzaklaştırma kararı verdiği A.K, gece saatlerinde evinin bulunduğu sokağa geldi.

A.K. ruhsatsız tabancasıyla rastgele ateş etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kurşunların şahsın evine ve sokaktaki iki araca isabet ettiğini belirledi.

Tabancaya ait 2 adet şarjör ile yakalanan A.K, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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