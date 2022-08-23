Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 13 zanlı suçüstü yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 zanlı serbest bırakıldı.



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