YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

AA AA
16.04.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Suriye'de 2017-2018 yıllarında terör örgütü PKK/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A'nın Şehitkamil ilçesindeki adreste olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandıRize-Artvin Havalimanı’nı 3 ayda 239 bin 882 yolcu kullandı
Çeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladıÇeşitli suçlardan aranan 192 şahsı jandarma yakaladı
Nisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdiNisan’da sıcaklık Adana’da rekor seviyeye ulaştı, termometreler 39 dereceyi gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep jandarma operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:13
Yatsı
20:33
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.