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Gaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdı

27.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdı

Gaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden Gaziantep'te 17 bin genç, yaz okullarına kayıt yaptırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine, son yıllarda yapılan yoğun yatırımlarla spora dair birçok tesisin kentte hizmet verdiğini söyledi.

Gaziantep'in nüfusa oranla en genç nüfusa sahip olan kentlerden biri olduğunu ifade eden Özbay, "İl olarak bu yıl büyük sportif başarılara imza attık. Kentte spora ilişkin büyük sinerji var. Pandemi sonrasında ilk yaz olması sebebiyle büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz çok büyük çalışmalar yaptı. Şu anda 9 ilçemizin tamamında yaz okullarımız başladı." dedi.

Özbay, gençlerin yaz okullarına yoğun başvuru yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaz okullarına 17 binin üzerinde çocuğumuz kayıt yaptırmış durumda. Temmuz ayının sonunda ikinci etabında da bu kadar daha öğrenci bekliyoruz. Toplamda 25 branşta kurslarımızı açtık. Bu branşlar içerisinde okçuluk, halk oyunları, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, eskrimi gibi birçok alan yer alıyor. Dolayısıyla çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlayacağız. Aktif olarak da tüm antrenörleri kullanacağız ve yetmeyen yerlerde halk eğitim merkezleri üzerinden görevlendirme yaptık."

Çocukların kendilerini sporla keşfetmesini amaçladıklarına işaret eden Özbay, "Hırsıza, arsıza, uğursuza, teröriste kaptıracak bir tek neferimiz yok. Biz çocukların en sevdiği etkinlik aracı sporla anne, baba, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle büyüyen nesiller yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbay, yaz okulları açılışının 29 Haziran'da Şahinbey Spor Salonu'nda yapılacağını sözlerine ekledi.

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