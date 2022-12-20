Gaziantep'te yeni doğan bebeğin gömülü bulunmasıyla ilgili davada 5 sanığa müebbet hapis cezası

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yesmin İ, Ayşe B, Ümran Ş, Mehmet Ali G. ve tutuksuz sanık Besma N. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, yaklaşık 1,5 yıl önce Ümran Ş'nin Mehmet Ali G. ile yaşadığı ilişki üzerine hamile kaldığını, Yesmin İ'nin ikametinde Ümran Ş'ye düşük yaptırmaya çalıştığını daha sonra doğan bebeğin birkaç saat sonra öldüğünü ve boş araziye gömüldüğünü ifade ederek tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık Besma N. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Humanız Mahallesi'nde 7 Mart 2021'de boş arazide bebek cesedi bulunmuş, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.

