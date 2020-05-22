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Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 18:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesi ile 9 bin 500 hanenin elektrik borcu ödendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Zimem Defteri" uygulamasıyla 9 bin 500 hanenin 1,5 milyon lira tutarındaki elektrik borcu ödendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Zimem Defteri" uygulaması Valilik ve Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda devam ediyor.

Bu kapsamda salgın sürecinde şubat ve mart aylarının elektrik borcunu ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edildi. Bu hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.

Proje kapsamında daha önce yardıma muhtaç ailelerin tüp ve bakkal borçları da kapatılmıştı.

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