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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

10.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Gatem Kavşağı'nda kontrolden çıkan aracın önce refüje, ardından kaldırıma çarptıktan sora devrilmesi, Gazikent Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren otomobilin başka araca çarpma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Çıksorut Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpası ve bir süre sürükleme görüntüsü de bulunuyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır. Yayaya yol verelim saygılı olalım. Dikkat, sabır, kural, lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım." mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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