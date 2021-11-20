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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

20.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te 16 Kasım'da FETÖ'nün emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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