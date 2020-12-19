Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Fethiye Kırca'nın cenazesi toprağa verildi.
78 yaşındaki Kırca'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığa getirildi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kırca'nın cenazesi defnedildi.
Cenazeye aile yakınları katıldı.
SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirmişti.