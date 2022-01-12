YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası devam ediyor

12.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Şahinbey ilçesindeki Talat Karslı Spor Salonu'nda dün başlayan, ilk 2 günde karate ve son 2 gününde tekvandonun müsabakalarının gerçekleşeceği organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

TİESF Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki ilk faaliyetlerini Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karate ve tekvando branşında önemli uluslararası başarı elde ettiklerini ifade eden Vural, "Bizim için yoğun organizasyon ve kamp süreci olacak. Çünkü önümüzde 1-15 Mayıs'ta Brezilya'daki gerçekleşecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları var. Bunun hazırlıklarına başlandı. Bu şampiyonamız inşallah güzel geçer ve önemli başarılar elde edilir. Buradan çıkan sonuçlarla milli takımımızı belirleyeceğiz. Milli sporcularımız olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecektir. Bu açıdan şampiyonamız çok önemli." diye konuştu.

Vural, organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları olan Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Şampiyona 14 Ocak'ta tamamlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.