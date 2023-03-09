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Gaziantep'teki ortez protez atölyesi depremzedeler için mesai yapıyor

09.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde uzuvlarını kaybeden afetzedelerin protez ihtiyacını gidermek için çalışma yürütüyor.

Kentte geçen yıl engelli bireylerin ortez ve protez ihtiyacını gidermek için kurulan atölyede aralarında fizyoterapistlerin de bulunduğu 7 kişiden oluşan ekip düşük gelirli engelli bireylerin sıkıntılarına çare oluyor.

Ortez ve protez üretiminin yanında kas ve iskelet sisteminde bozukluk bulunan hastaların yaşam kalitelerini artıracak cihazlar da üreten atölye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ancak uzuvlarını yitirenlere ulaşmak için çalışma başlattı.

İlk etapta Gaziantep'te 55 depremzedenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan atölye ekibi yıkımın yaşandığı 11 ildeki bireyler için de çalışmalara başladı.

İNTERNETTEN BAŞVURULACAK

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine, depremlerde engelli durumuna düşen ve daha önceden engelli olan vatandaşlara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.

Şu ana kadar 55 depremzedeye ulaştıklarını aktaran Tolay şöyle devam etti:

"Depremlerde ampüte olan, kolundan bacağını kaybetmiş kişiler mevcut. Depremi yaşayan 11 ilde tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. 1500 ila 2000 arasında ampütasyon gerçekleştirilen vakalar olduğunu tahmin ediyoruz. Protez için çocuklar önceliğimiz olacak. Ondan sonra meslek sahibi olup da çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın uzuvlarını yerine koymayı ve yaşam kalitelerini artırmayı düşünüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çalışmaları çok önemsediğini dile getiren Tolay, yurt dışında da destek vermek isteyen kuruluşların bulunduğunu, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Uzuvlarını kaybeden depremzedelerin tespit ve başvuruları için doküman hazırladıklarını bildiren Tolay, "İnternet üzerinden başvurabilecekler. Arkadaşlarımız kamuoyuna duyuracaklar. Bu başvurular dikkate alınacak. Hangi uzuv kaybolduysa bir sınıflandırma yapacağız. Protez ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

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