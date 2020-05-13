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Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi Gaziantep ayağının kura çekilişleri TOKİ tarafından yarın başlatılacak.Evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinin Gaziantep ayağında kura heyecanı yaşanıyor.

Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi Gaziantep ayağının kura çekilişleri TOKİ tarafından yarın başlatılacak.
Evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen ’Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinin Gaziantep ayağında kura heyecanı yaşanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri yarın (14 Mayıs 2020) başlayacak. Çekiliş sonrası sonuçlar ise E-devlet aracılığı ile öğrenilebilecek.
Kura tarihleri
TOKİ sosyal konutların Gaziantep’te yapılacak olan konut projeleri ve kura tarihleri ise şöyle, “Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Güneykent 1900/100000 Toplu Konut Projesi 1330 adet 2+1, 570 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.900 konut. Kura tarihi 14 Mayıs 2020. Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir 2200 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi (H.B.) 1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplam 2.200 konut. Kura tarihi 15 Mayıs 2020. Gaziantep ili Nizip ilçesi 500/100000 Konut Projesi 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut. Kura tarihi 2 Haziran 2020. Gaziantep ili İslahiye ilçesi 400/100000 Talep Örgütlenme Projesi. 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplam 400 konut. Kura tarihi 10 Temmuz 2020. Gaziantep ili Gaziantep Nurdağı 200/100000 Toplu Konut Projesi. 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut. Kura tarihi 10 Temmuz 2020” şeklinde gerçekleşecek.

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Sehitkamil
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