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Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u daha tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak şartıyla 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltı alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Zanlılardan 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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