Gaziantep'teki yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi, toprağa verildi.
İstiklal Mahallesi Murat Sokak'taki evlerinde dün çıkan yangında yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Ahmed Alalu ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdurrahman Alalu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazeler, Nizip Belediyesi cenaze aracıyla Nizip Asri Mezarlığına getirildi.
Kardeşlerin cenazeleri, aile fertlerinin katılımıyla Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Baba Vahid Alalu, gazetecilere, olayı dün telefonda duyduğunu dile getirirken gözyaşlarını tutamadı.