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Gaziantep'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım seferberliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Malatya'da bin kişilik yemek çadırı kuruldu, deprem bölgesindekilere gıda ve kıyafet yardımı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmasından üzüntü duyduğunu, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması ve sağlıklarına kavuşturulmasını dilediğini belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve üzerinde bulunduğu fay hatları nedeniyle depremin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Akıncı, tarihte yaşanan depremleri anımsattı.

Acıların el birliğiyle aşılması gerektiğini ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemelerini depremde mağdur kardeşlerimize ulaştıracağız. Bizler millet olarak et ve tırnak gibiyiz. GTB ailesi olarak Bulgur Sanayicileri Derneğinin destekleriyle 20 ton bulgurdan oluşan ilk gıda yardım tırlarımızı deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Destek sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz."

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da 81 ildeki oda ve borsalar olarak Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini belirterek, "Makarna ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan yardım tırları bölgeye sevk edildi. Dualarımız depremzede kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bin kişilik yemek çadırı kurduklarını belirten Karadağ, sabahları sıcak çorba verildiğini, öğle ve akşamları yemek dağıtımına başladıklarını kaydetti.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına da destek veriyor.

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Deprem Elazığ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GTO Malatya Yardım

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