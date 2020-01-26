Gaziantep'ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım seferberliği

"Bu bağlamda çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemelerini depremde mağdur kardeşlerimize ulaştıracağız. Bizler millet olarak et ve tırnak gibiyiz. GTB ailesi olarak Bulgur Sanayicileri Derneğinin destekleriyle 20 ton bulgurdan oluşan ilk gıda yardım tırlarımızı deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Destek sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz."

Acıların el birliğiyle aşılması gerektiğini ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmasından üzüntü duyduğunu, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması ve sağlıklarına kavuşturulmasını dilediğini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da 81 ildeki oda ve borsalar olarak Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini belirterek, "Makarna ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan yardım tırları bölgeye sevk edildi. Dualarımız depremzede kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bin kişilik yemek çadırı kurduklarını belirten Karadağ, sabahları sıcak çorba verildiğini, öğle ve akşamları yemek dağıtımına başladıklarını kaydetti.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına da destek veriyor.

