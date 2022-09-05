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Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

05.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketinin bulunduğu 2 tır yardım gönderdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Pakistan'da yaşanan can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Türk milleti olarak oradaki insanlara yardım etmek istediklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın her zaman yanındayız. Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize yardım eli uzatmak amacıyla hazırladığımız içerisinde gıda paketinin bulunduğu 2 yardım tırımızı uğurladık. Rabbim kardeş ülke Pakistan'a böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Yardım tırları, Türk Kızılayı aracılığıyla Pakistan'a gönderildi.

Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

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Gaziantep Pakistan Tır sahinbey belediyesi yardım

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