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Gaziantep'ten Suriye ve Afganistan'a 10 tır yardım gönderildi

03.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten Suriye ve Afganistan'a 10 tır yardım gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırseverlerin destekleriyle toplanan 10 tır yardım, Suriye ve Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi ve İl Müftülüğünce zor kış şartlarında yaşamlarını sürdüren Suriyeliler ve Afganistan'daki mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Minik Eller Üşümesin" ve "Yolun Açık Olsun" yardım kampanyaları başlatıldı.

Bu kapsamda kentteki yardımseverlerin destekleriyle bir araya getirilen gıda, kömür ve sobanın bulunduğu 3'ü Afganistan ve 7'si Suriye'deki çadır kamplarına gönderilmesi için hazırlanan 10 yardım tırı, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programla uğurlandı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, gazetecilere, Regaip Kandili'nin idrak edildiği günde anlamlı kampanyaya vesile olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Suriye ve Afganistan'daki mazlumlar için yardım tırları hazırladıklarını ifade eden Hazırlar, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca mazlumun elinden tutmuş, mağdura kol kanat gelmiş bir milletiz. Tarih boyunca bu özelliğimizle var oluyoruz. Bugün Gaziantep'ten uzak diyarlardaki ama kardeşimiz olarak tarif ettiğimiz insanlara anlamlı bir hediye gönderiyoruz. Yardım tırlarımızda Afganistan'a 60 ton gıda ürünü, hemen yanı başımızdaki Suriyeli kardeşlerimize de kömür başta olmak üzere gıda, hijyen ve soba yardımları gönderiyoruz. Bu bölgeden olmamız münasebetiyle kardeşlerimize yardımda bulunmak, yardım taleplerine cevap verebilmek bir mümin olarak sorumluluğumuzdur."

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