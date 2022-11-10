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Gaziantep'ten Suriye'ye 27 tır yardım gönderildi

10.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 27 tır yardım gönderildi.

Hayat Yolu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib ve Cerablus bölgelerine gönderilecek olan insani yardım konvoyu için uğurlama töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdür Vekili Arif Mencik, yardım faaliyetinde bulunanlara teşekkür etti.

Bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri göndermenin önemli olduğunu aktaran Mencik, "Gıda kolileri, hijyen kitleri, yakacak, çocuklar ve yetişkinler için kıyafetler gibi temel ihtiyaçlar, Hayat Yolu Derneği ve Gift of the Givers Vakfı tarafından temin edilmiştir. Hayat Yolu Derneğinin bölgedeki faaliyetleri bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gift of the Givers Vakfı Müdürü İmtiaz İsmail de vakıf olarak bölgeye yardımda bulunacaklarını belirterek, "Bununla beraber İdlib'in Fua bölgesinde Hayat Yolu Derneği ile iş birliği içinde inşasına devam ettiğimiz 200 evi yarın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hayat Yolu Derneği Müdürü Emir Turanşah ise vakfın dernek aracılığıyla Suriye, Filistin, Lübnan gibi ülkelere yardımda bulunduğunu kaydetti.

Tören, Gaziantep'ten Suriye'ye insani yardım taşıyan 27 tırın uğurlanmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Gaziantep Cerablus

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