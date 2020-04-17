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Gaziemir 23 Nisan’ı balkonlarda kutlayacak

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

Gaziemirliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bando eşliğinde balkonlarından kutlayacak.22 yıldır aralıksız sürdürülen Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği’ni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için ilçeyi bando ekibiyle coşturacak.

Gaziemirliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bando eşliğinde balkonlarından kutlayacak.
22 yıldır aralıksız sürdürülen Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği’ni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için ilçeyi bando ekibiyle coşturacak. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayraklarıyla bandonun çalacağı marşlara eşlik edecek.

Bando ekibi müzik yapacak
Bando ekibi, 15.00-16.00 saatleri arasında Aktepe Polis Lojmanları ile pazaryeri arasında, saat 16.30-17.30 arasında Sarnıç Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde ve 18.00-19.00 saatleri arasında da Abdullah Arda Meydanı, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Türkan Saylan Caddesi ile belediye önünde bayram coşkusunu yaşatan müziklerini seslendirecek.

Gaziemir saat 18.00’de balkonlara
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin dört bir yanında bayram coşkusu yaşayacaklarını belirterek, “Salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması çok önemli. Bu nedenle ulusal egemenlik coşkusunu yaşamak için bando ekibi mahallelerimizde halkımızı coşturacak. Ayrıca evlere 5 bin bayrak dağıtacağız. Tüm halkımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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