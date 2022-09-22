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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

22.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

İZMİR (AA) - Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında kendisine ait olduğu iddia edilen sosyal medya mesajları nedeniyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Arda'nın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Belediye Başkanı Arda duruşmaya gelmedi.

Hakim, davaya konu mesajların yer aldığı Facebook hesabının kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili yazıya ABD makamlarından verilen cevapta, hesabın tespit edilemediğinin bildirildiğini aktardı.

Halil Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın, ilgili yazıyla böyle bir hesabın bulunmadığının bildirildiğini kaydederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ise eldeki kanıtların sanığın suçu işlediğini gösterdiğini savunarak Arda'nın cezalandırılmasını istedi.

- Cumhuriyet savcısının mütalaası

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, davaya konu mesajlarda "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Halkın bir kesimini alenen aşağılama", "Dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme" suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek Arda'nın bu suçlardan beraatini talep etti.

Arda'nın "zincirleme suç" oluşacak şekilde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği kanaatine vardığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 ve 43. maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, sanık hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını içeren Türk Ceza Kanunun 53. maddesinin uygulanmasını talebini de mütalaasında belirtti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesinin ardından duruşma, 20 Aralık'a erteledi.

- Dava süreci

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarından Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020'de soruşturma başlatılmıştı.

Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftiraya uğradığını öne sürmüştü.

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