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Gaziemir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 10.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken engelli vatandaşları unutmadı.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken engelli vatandaşları unutmadı. İlçede yaşayan ve belediyenin veri tabanında kayıtlı olan tüm engelli vatandaşlar, ’Yalnızlıkla Mücadele Programı’nın ikinci adımı kapsamında tek tek aranarak ihtiyaçları belirleniyor, sorunlarına çözüm bulunuyor. Aramalar ile ’Gaziemir Engelli Eylem Planı’ için de ihtiyaç analizi oluşturuluyor.
Gaziemir içinde bin 100 haneyi mahallelere ayıran ekipler, engelli bireylere ve ailelerine ulaşarak ihtiyaçlarını belirliyor ve sorunlarına çözüm bulmak için adımlar atıyor. Salgın kapsamında ortaya çıkan ekonomik krizin ardından işini kaybeden, ücretsiz olarak izin verilen, ekonomik olarak zorluk yaşayan engelli bireylere ve ailelerine gıda yardımında bulunuluyor. Ekipler, bu süreçte yaptıkları aramalarda en çok tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin zorluk yaşadığını belirledi. Arama sonucunda kamu ve sağlık kurumlarına gitmekte güçlük çektiği tespit edilen engelliler için araç tahsis ediliyor.

“Engelli Eylem Planı oluşturacağız”
Aramaların tamamlanmasının ardından belediye olarak ’Engelli Eylem Planı’ oluşturacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Daha önceden engelli bireylerimize ilişkin bir veri tabanımız vardı. Onların sıkıntılarına derman olmaya çalışıyorduk. Ancak günümüz koşullarında engelli bireylerin de sıkıntıları ve istekleri değişti. Dışarı çıkmakta güçlük çekiyorlar. Ekonomik olarak zorluk yaşıyorlar. Yatağa mahkûm olan hastaların ailelerinin bez ihtiyaçları oluyor. Onları karşılıyoruz. Arkadaşlarımız ilçemizdeki bin 100 haneyi tek tek arayarak ihtiyaçları belirliyor. Hızlıca çözüme kavuşturulacak konulara anında müdahale ediyoruz. Ayrıca bir eylem planı ve engel gruplarına göre farklılaşan ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz. Aramalarda ortaya çıkan verileri değerlendirerek engelli bireylerin sıkıntılarını en aza indireceğiz. Mahalle bazında da belirlenen eksikleri, plan çerçevesinde hızla çözeceğiz” diye konuştu.

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