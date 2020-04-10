Gaziemir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken engelli vatandaşları unutmadı. İlçede yaşayan ve belediyenin veri tabanında kayıtlı olan tüm engelli vatandaşlar, ’Yalnızlıkla Mücadele Programı’nın ikinci adımı kapsamında tek tek aranarak ihtiyaçları belirleniyor, sorunlarına çözüm bulunuyor. Aramalar ile ’Gaziemir Engelli Eylem Planı’ için de ihtiyaç analizi oluşturuluyor.

Gaziemir içinde bin 100 haneyi mahallelere ayıran ekipler, engelli bireylere ve ailelerine ulaşarak ihtiyaçlarını belirliyor ve sorunlarına çözüm bulmak için adımlar atıyor. Salgın kapsamında ortaya çıkan ekonomik krizin ardından işini kaybeden, ücretsiz olarak izin verilen, ekonomik olarak zorluk yaşayan engelli bireylere ve ailelerine gıda yardımında bulunuluyor. Ekipler, bu süreçte yaptıkları aramalarda en çok tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin zorluk yaşadığını belirledi. Arama sonucunda kamu ve sağlık kurumlarına gitmekte güçlük çektiği tespit edilen engelliler için araç tahsis ediliyor.