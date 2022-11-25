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Gaziemir Belediyesinde işten çıkarılanlar için yürüyüş düzenlendi

25.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye-İş Sendikası üyeleri, Gaziemir Belediyesinde işten çıkarılan 28 işçi için yürüyüş yaptı.

Gaziemir Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, belediye binası önüne kadar yürüdü.

Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, burada yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın göreve geldiğinden bu yana 28 işçiyi haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığını iddia etti.

İşçilerin hukuk mücadelesi başlattığını ve bazı işçilerin açtıkları davaları kazanıp tazminat hak ettiklerini aktaran Doğan, Arda'nın işten çıkarılan işçilerden özür dilemek yerine kıdem tazminatlarını 10 taksitle ödemeyi teklif ettiğini savundu.

Arda'dan haksız tutumuna son vermesini beklediklerini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Arda, haksız hukuksuz kararlarıyla önce isçileri açlığa ve yoksulluğa terk ediyor. Alınan yanlış kararlarla da belediyeyi zarara uğratıyor. Başkan, kıdem tazminatını derhal ödemeli. Çünkü kıdem tazminatı hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı bir haktır. O nedenle tazminat, işçi ile işveren arasındaki iş akdi sona erdiğinde peşin olarak ödenmelidir. Belediyeyi zarara uğratmaya, yıllardır mağdur ettiğin emekçilere zulmetmeye bir son vermelisin."

Açıklamanın ardından grup üyeleri belediye önünde halay çekti.

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