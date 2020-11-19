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Gaziemir’de salgına karşı ek tedbirler

İZMİR HABERLERİ  | 19.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Korona virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle aldığı önlemleri artıran Gaziemir Belediyesi; kurs, eğitim ve etkinlikleri durdurdu, spor salonları ve kültür merkezlerini kullanıma kapattı.

Gaziemir’de salgına karşı ek tedbirler

Korona virüsü vakalarında görülen artış nedeniyle aldığı önlemleri artıran Gaziemir Belediyesi; kurs, eğitim ve etkinlikleri durdurdu, spor salonları ve kültür merkezlerini kullanıma kapattı. Önlemler kapsamında, belediyede haftalık esnek çalışma uygulamasına geçildi.
Gaziemir Belediyesi, son günlerde büyük artış gösteren korona virüsüne karşı yeni önlemler aldı. Alınan ek tedbirler kapsamında, belediyenin düzenlediği kültür sanat ve spor kurslarına ara verildi. Belediye bünyesindeki kültür merkezleri ve spor salonları da vatandaşların kullanımına kapatıldı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verilen Gaziemir Destek Eğitim Kursundaki yüz yüze dersler de durduruldu.
Salgına karşı alınan ek önlemler kapsamında, Gaziemir Belediyesinde esnek çalışma uygulamasına geçildi. Bu uygulama kapsamında belediye personelinin çalışma düzeninin haftalık olarak belirleneceği ifade edildi. Öte yandan, belediye binalarına girişlerde uygulanan HES kodu sorgulama ve ateş ölçümü uygulaması da devam ediyor. HES kodu olmayanların ve yapılan sorgulama sonucu riskli olduğu belirlenenlerin binalara girmesine izin verilmiyor.

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