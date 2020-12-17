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Gaziemir’in parklarındaki oyun grupları yenileniyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, Şehit Hüseyin Şele Parkı, Şehit Ünsal Yaman Parkı, Rafet Şenbaydur Parkı ve Irmak Mahallesinde yapımı devam eden parka yeni oyun grupları yerleştiriyor.Havaların soğumasını ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle parkların boş kalmasını değerlendiren Gaziemir Belediyesi ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 158 park ve yeşil alanda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziemir Belediyesi, Şehit Hüseyin Şele Parkı, Şehit Ünsal Yaman Parkı, Rafet Şenbaydur Parkı ve Irmak Mahallesinde yapımı devam eden parka yeni oyun grupları yerleştiriyor.
Havaların soğumasını ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle parkların boş kalmasını değerlendiren Gaziemir Belediyesi ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 158 park ve yeşil alanda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin parklarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında parkların tüm eksikleri gideriliyor. Belediye ekipleri, parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Çalışmalar kapsamında Şehit Hüseyin Şele Parkı, Şehit Ünsal Yaman Parkı, Rafet Şenbaydur Parkı ve Irmak Mahallesinde yapımı devam eden parka yeni oyun grupları yerleştirilecek.
Şehit Hüseyin Şele Parkına oyun gruplarının montajını yapan belediye ekipleri, baştan sona yenilenen ve oyun alanının 250 metrekareye çıkarıldığı Şehit Ünsal Yaman Parkına oyun grupları kuruyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında yenileme işlemi devam eden 3 bin 350 metrekare büyüklüğündeki Rafet Şenbaydur Parkına da oyun grupları yerleştirilecek. 620 metrekareye çıkarılacak ve zemini kauçukla kaplanacak oyun alanına ahşap oyun grupları konulacak. Irmak Mahallesi 38. Sokak’ta yapımı devam eden ve oyun gruplarının montajı yapılan parkın oyun alanı kauçukla kaplanacak.

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