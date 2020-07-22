YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gaziemirli öğrencilere tercih desteği

Gaziemirli öğrencilere tercih desteği

İZMİR HABERLERİ  | 22.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesinin dar gelirli öğrencilere destek vermek amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek.

Gaziemirli öğrencilere tercih desteği

Gaziemir Belediyesinin dar gelirli öğrencilere destek vermek amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek. Öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı’nda aldıkları puana göre, rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemir’de ikamet eden lise adayı tüm öğrenciler, 29 Temmuz tarihine kadar sürecek olan tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere GAZİDEK Ana Kurs Merkezinde ve GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezinde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet verilecek. GAZİDEK Ana Kurs Merkezindeki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek. GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezinde görev yapan öğretmenlerden danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenciler ise 0232 281 56 64 numaralı telefondan randevu oluşturabilecek.

Gaziemirli öğrencilere tercih desteği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

İzmir Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:38
Yatsı
22:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Onur Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.