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Gaziler Engelli Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Polis Müzesi'ni ziyaret etti

28.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziler Engelli Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Polis Müzesi'ni ziyaret etti

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcuların da aralarında bulunduğu Gaziler Engelli Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Polis Müzesi'ni gezdi.

Özel harekatçı gazileri sosyal hayata adapte etmek ve emniyet teşkilatı içerisindeki personeli spor çatısı altında buluşturmak amacıyla 2018'de kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ardından Ankara'ya gelen Polis Özel Harekat (PÖH) mensuplarının yer aldığı takım, polisin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerin sergilendiği Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, turnuvada gösterdikleri başarıdan dolayı hediye verdiği sporcuları tebrik etti.

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