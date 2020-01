“Sizlerin fikirleri, katkıları ve tecrübelerinin bize rehber olmasını istiyoruz” Tüm birimlerde görev yapan öğretmenlerin özveri ile yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmenlere teşekkür eden Başkan Usta, “İlçemizin gelişimine ve vizyonuna katkı sağlayan her birinize teşekkür etmek istiyorum. Bize çocuklarını veya ailelerini teslim eden her bir vatandaşımıza en iyi biçimde hizmet veriyorsunuz. Bizler imkanları ve mekanları oluştururken sizlerin fikirleri, katkıları ve tecrübelerinin bize rehber olmasını istiyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri ağırladı. Her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyere eğitim veren öğretmenlere seslenen Başkan Usta, “Sizler tecrübenizi, sevginizi ve ufkunuzu bu işe kattığınız müddetçe bu hizmetlerin daha güzellerini yapacağız” dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi bilgi evleri, gençlik merkezi, sanat akademisi, spor kursları, kadın koordinasyon merkezi ve engelsiz yaşam merkezinde görev yapan 170 öğretmeni düzenlenen programda ağırladı. Önümüzdeki dönem yapılması planlanan eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Usta, öğretmenlerin fikir ve önerilerini dinledi.

Her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor

Gaziosmanpaşa’da her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyer, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa eğitim imkanı sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi kurslarında buluşuyor. Donanımlı öğretmen kadrosu ve çağın gereksinimlerini karşılayan eğitim teknolojileriyle hizmet veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilerin akademik, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor.