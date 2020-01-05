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  4. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri ağırladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri ağırladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri ağırladı. Her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyere eğitim veren öğretmenlere seslenen Başkan Usta, “Sizler tecrübenizi, sevginizi ve ufkunuzu bu işe kattığınız müddetçe bu hizmetlerin daha güzellerini yapacağız” dedi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi bilgi evleri, gençlik merkezi, sanat akademisi, spor kursları, kadın koordinasyon merkezi ve engelsiz yaşam merkezinde görev yapan 170 öğretmeni düzenlenen programda ağırladı. Önümüzdeki dönem yapılması planlanan eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Usta, öğretmenlerin fikir ve önerilerini dinledi.

“Sizlerin fikirleri, katkıları ve tecrübelerinin bize rehber olmasını istiyoruz”
Tüm birimlerde görev yapan öğretmenlerin özveri ile yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmenlere teşekkür eden Başkan Usta, “İlçemizin gelişimine ve vizyonuna katkı sağlayan her birinize teşekkür etmek istiyorum. Bize çocuklarını veya ailelerini teslim eden her bir vatandaşımıza en iyi biçimde hizmet veriyorsunuz. Bizler imkanları ve mekanları oluştururken sizlerin fikirleri, katkıları ve tecrübelerinin bize rehber olmasını istiyoruz” dedi.

“Sevginizi ve ufkunuzu kattığınız müddetçe bu hizmetlerin daha güzellerini yapacağız”
Başkan Usta, “Çöp toplayan, yol yapan, düdük çalan bir belediyecilik anlayışından daha çok hepimizin ihtiyaç duyduğu huzur bulmak, hayata tutunmak, değer katacak hizmetlerde bulunmak. Bu anlamda sanat akademimizde, bilgi evlerimizde, spor ve kültür merkezlerimizde, kadın aile hizmetlerimizde bu birlikteliğimizi daha etkin hale getirmeyi arzuluyoruz. Sizler tecrübelerinizi, sevginizi ve ufkunuzu bu işe kattığınız müddetçe bu hizmetlerin daha güzellerini yapacağız” diye konuştu.

“Gençlerimizin hayallerine öncülük etmeniz lazım”
Başkan Usta sözlerini şöyle tamamladı: “Kültür, sanat ve sporun gelişmesine gayret ederken, bunların olmazsa olmazı eğitim çatısı altında güçlendirerek toplumun, ihtiyaçlarını karşılamış, daha bilinçli, daha donanımlı, daha kültüre sanata önem veren bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Gençlerimizin okumak, meslek sahibi olmak dışındaki hayallerine de öncülük etmeniz lazım. İnsan ne kadar donanımlı olursa, ne kadar sosyal olursa, kültürüne ve değerlerine ne kadar sadık olursa yapacağı hizmetler de o kadar anlamlı ve güçlü olur. Ülkemizi geleceğe taşırken, sanatı, kültürü, sporu ve tüm değerlerimizi de bu hayatın içinde birlikte taşımalıyız. Bu anlamda büyük emek sarf eden Kültür ve Halkla İlişkilerden sorumlu müdürümüz Serdar Kızıldağ’a teşekkür ediyorum.”

Her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor
Gaziosmanpaşa’da her yıl 17 bin öğrenci ve kursiyer, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa eğitim imkanı sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi kurslarında buluşuyor. Donanımlı öğretmen kadrosu ve çağın gereksinimlerini karşılayan eğitim teknolojileriyle hizmet veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilerin akademik, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor.

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