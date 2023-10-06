Gaziosmanpaşa'da deprem tatbikatı yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) tarafından yapılan tatbikata, itfaiye personeli de destek verdi.

Ekipler, senaryo gereği Avcılar merkezli 6,8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de ağır hasar görmüş bir binada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Giriş katta bir hastanın, ikinci katında da bir kadının bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, hasarlı binaya girdi.

Arama kurtarma ekibi, önce giriş katta mahsur kalan hastayı sedye ile bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Daha sonra ikinci kata ulaşan görevliler, sedyeye aldıkları yaralı kadını halat yardımıyla indirerek kurtardı.

Kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatı takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem konusunun İstanbul'da sürekli gündemde olduğunu söyledi.

Hem depremle ilgili tedbir almak hem de kendilerini sürece alıştırmak için bu tatbikatları yaptıklarını aktaran Usta, "Tabii ki bu tatbikatlar inşallah gerçeğe dönüşmez ama biz her an, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması durumunda, AFAD ya da kurtarma ekiplerimizle beraber anında oraya ulaşmak istiyoruz." dedi.

Usta, bu kapsamda hem ekipleri yetiştirdiklerini hem de farkındalık oluşturarak depreme hazırlık noktasında çağrı yaptıklarını dile getirdi.

