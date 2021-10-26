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  4. Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga eden kişi bulundukları evi ateşe verdi

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga eden kişi bulundukları evi ateşe verdi

26.10.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga eden kişi bulundukları evi ateşe verdi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kardeşlerden biri evi ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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yangın Gaziosmanpaşa

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