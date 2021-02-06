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Gaziosmanpaşa’da okullar yenileniyor, eğitim güçleniyor

06.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkılıp, yeniden inşa ediliyor.

Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkılıp, yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullara bilim laboratuvarları, kütüphaneler, spor salonları, bilgisayar sınıfları ve konferans salonları yapılarak okulların eğitim standartları yükseltiliyor.
İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa’da 6 okulda yenileme çalışması yapılıyor. Yıkılan okullar, yeni eğitim vizyonuna uygun fonksiyonlarla tam donanımlı olarak yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullarda öğrenciler hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkanına kavuşacaklar.

Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İSMEP Projesi kapsamında yıkılan Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok daha modern biçimde yeniden inşa ediliyor. 11046.5 metrekare kat alanına sahip olacak yeni okul binasında 1 laboratuvar, 2 resim ve müzik dersliği, 6 bilgisayar dersliği, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 adet de 540 metrekare alana ve 143 koltuk kapasiteli tribüne sahip spor salonu inşa edilecek. Derslik sayısı ise 27’den 37’ye çıkarılacak.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi
Riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımı yapılan ve yeniden inşa edilen Dörtyol Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi, hızla yükseliyor. Yeni okul binasında 39 derslik, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odasının yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak.

Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkılarak, çok daha güvenli ve donanımlı biçimde yeniden yapılıyor. 18 bin 196 toplam kat alanına sahip olacak okulda 39 derslik, 58 mesleki atölye, 1 özel öğretim dersliği, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 2 fen atölyesinin yanı sıra kütüphane ve mescit yapılacak.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelendikten sonra ağır hasarlı olduğu tespit edilen Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, TOKİ tarafından yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Bina yıkımının tamamlandığı alanda çalışmalar başladı. 6 bin 700 metrekare alanda yeniden inşa edilecek okulda 40 derslik ve 8 laboratuvar yer alacak.

Gazipaşa İlkokulu
Gazipaşa İlkokulu’na ihtiyaçları karşılamak amacıyla mevcut okula 2 yeni ek bina yapılıyor. İlk blokta 26 derslik, 1’er adet resim, müzik, bilgisayar ve destek eğitim sınıfı, 116 kişi kapasiteli konferans salonu, 2 mescit ve 1 revir yapılacak. Ana sınıfı öğrencilerinin eğitim alacağı 2. blokta ise 6 derslik, çok amaçlı atölye ve yemekhane bulunacak. Sınıf kapasiteleri azaltılarak eğitim imkanları artırılmış olacak.

Arman Polat Ortaokulu
2 binadan oluşan Arman Polat Ortaokulu’nun 1985 yılında yapılan iki katlı binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılıyor. İnşa edilecek yeni binaya 24 derslik, 1 fen sınıfı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 300 kişilik konferans salonu, 300 kişilik kapalı spor salonu ve 2 mescit yapılacak. Okul yeni yapılacak olan donanımlı ek hizmet binasıyla eğitime devam edecek.

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