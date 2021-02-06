Gaziosmanpaşa’da okullar yenileniyor, eğitim güçleniyor

Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkılıp, yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullara bilim laboratuvarları, kütüphaneler, spor salonları, bilgisayar sınıfları ve konferans salonları yapılarak okulların eğitim standartları yükseltiliyor.

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa’da 6 okulda yenileme çalışması yapılıyor. Yıkılan okullar, yeni eğitim vizyonuna uygun fonksiyonlarla tam donanımlı olarak yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullarda öğrenciler hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkanına kavuşacaklar.

Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İSMEP Projesi kapsamında yıkılan Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok daha modern biçimde yeniden inşa ediliyor. 11046.5 metrekare kat alanına sahip olacak yeni okul binasında 1 laboratuvar, 2 resim ve müzik dersliği, 6 bilgisayar dersliği, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 adet de 540 metrekare alana ve 143 koltuk kapasiteli tribüne sahip spor salonu inşa edilecek. Derslik sayısı ise 27’den 37’ye çıkarılacak.