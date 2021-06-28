YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avion Express'in ilk seferini karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avion Express'in ilk seferini karşıladı

28.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül: - "Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yaz sezonu boyunca uçuşların artarak devam etmesini umuyoruz"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Vilnius'tan gelen Avion Express uçağını su takıyla karşıladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla 123 yolcu, dün saat 18.20'de Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Gazipaşa-Alanya'ya ilk kez sefer gerçekleştiren Avion Express, bu rotada yaz sezonu boyunca haftada 3 kez olmak üzere karşılıklı toplam 35 uçuş düzenleyecek.

2021'de hava yollarının planlamalarına göre bugün itibarıyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 12 hava yolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, Avion Express Havayolları'nın Vilnius'tan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, yolcularına güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Akgül, "Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yaz sezonu boyunca uçuşların artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış TöreniYEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Açılış Töreni

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Olgaç Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.